استقالة مرتقبة لرئيس الحكومة الجزائري تمهيداً لإجراء الانتخابات الرئاسية

قال مصدران لوكالة رويترز إن رئيس الوزراء الجزائري نور الدين بدوي بصدد تقديم استقالته قريباً تمهيداً لإجراء الانتخابات الرئاسية هذا العام.

ويعد رحيل بدوي من أبرز مطالب المتظاهرين الجزائريين الذين نزلوا إلى الشوارع للضغط من أجل الإطاحة بحكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في أبريل – نيسان الماضي.

ويرفض المتظاهرون إقامة الانتخابات قبل حدوث تغيير ملموس في البنية السياسية الجزائرية.

وقال الجنرال أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الجزائري ورئيس أركان الجيش، الأسبوع الماضي إنه يجب دعوة الشعب للانتخابات قبل يوم 15 سبتمبر – أيلول الجاري يتبعها إجراء انتخابات خلال 90 يوماً طبقاً لدستور البلاد.

وكان من المقرر عقد الانتخابات الجزائرية في يوليو – تموز الماضي إلا أن استمرار المظاهرات للمطالبة بالتخلص من وجوه نظام بوتفليقة أدى إلى تأجيلها وهو ما خلق أزمة دستورية في البلاد.

وحاولت السلطات تنفيذ مطالب المتظاهرين عبر إلقاء القبض على عدد من رموز نظام بوتفليقة والتحقيق معهم وتقديمهم لمحاكمات بتهم الفساد.

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