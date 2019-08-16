شاهد: نجاة سائق ناسكار ديل إيرنهاردت جونيور وزوجته من حادث تحطم طائرة في تينيسي الأمريكية

نجا ديل إيرنهاردت جونيور، سائق ناسكار الشهير، وزوجته آمي من الموت يوم أمس الخميس، بعد أن تحطمت طائرة خاصة كانوا على متنها في مطار إليزابيثتون المحلي، شرق ولاية تينيسي الأمريكية.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، إن "طائرة من طراز "سيسنا سيتيشن" اشتعلت بعد أن خرجت عن المدرج عند هبوطها في الساعة 3:40 مساء أمس الخميس".

وأكدت كيلي إيرنهاردت ميلر، شقيقة ديل، أن جميع من كانوا على متن الطائرة هم بأمان، وتم نقلهم إلى المستشفى كإجراء وقائي.

وقالت الشرطة المحلية، إن المعلومات الأولية تفيد أن طيارين وثلاثة ركاب كانوا على متن الطائرة.

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