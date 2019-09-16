شاهد: حادث سير مروع يودي بحياة سائحتين صينيتين في أستراليا

توفيت سائحتان من الصين أمس الأحد 15 سبتمبر/أيلول في غرب أستراليا في حادث سير مروع بعد أن اصطدمت سيارتهما بحافلة بالقرب من موقع سياحي شهير على بعد حوالي 190 كم شمال بيرث حسب ما أعلنته الشرطة المحلية.

وقالت شرطة غرب أستراليا في بيان أصدرته عقب الحادث، أن سيارة من نوع "نيسان إكس تريل" رباعية الدفع إصطدمت يوم الأحد بحافلة تقل 34 راكبا، بعد أن اتخذوا الطريق المؤدية إلى موقع بيناكلز للوصول إلى حديقة وطنية في Indian Ocean Drive.

وقالت الشرطة "تسبب الحادث بانقلاب سيارة نيسان على ظهرها، نتيجة قوة الضربة، وتوفيت السائقة على الفور في مكان الحادث".

هذا وبحسب الشرطة، تم نقل الراكبين على متن مروحية، إلى مستشفى رويال بيرث.

وأضافت الشرطة، أن أحد الركاب توفي إلا أن الآخر في حالة حرجة. ويأتي هذا الحادث في أعقاب مقتل خمسة سياح صينيين في حادث حافلة في نيوزيلندا في وقت سابق من هذا الشهر.

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