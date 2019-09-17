شاهد: النجم الأميركي براد بيت في اتصال مع محطة الفضاء الدولية بعد فيلمه الأخير

أجرى الممثل الأميركي الشهير، براد بيت، اتصالاً يوم أمس، الإثنين، برائد فضاء يوجد حالياً على متن محطة الفضاء الدولية. وكان بيت قد تلقى دعوة من الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأميركية (ناسا)، بعد فيلمه الأخير "أد أسترا" حيث يلعب فيه دور رائد فضاء.

وعبر رائد الفضاء الأميركي، نيك هاغ، عن إعجابه بعمل بيت الأخير وقال له خلال الاتصال إنه تسنى له رؤيته منذ أسبوعين تقريباً وأضاف: "عليَّ أن أعترف أنه كان جيداً (الفيلم)، فالتصوير ولوحات القيادة، كل شيء بدا حقيقياً مثل الأشياء التي تحيط بي هنا".

وشكر هاغ بيت بسبب البعد التوعوي للشريط، خصوصاً لناحية تنوير الجيل الشاب الجديد، وإعطائهم فكرة أوضح عن أهداف مهمات الاستكشاف الفضائية التي تقوم بها محطة الفضاء الدولية وغيرها.

وكانت ناسا قد زوّدت شركة الإنتاج ومخرج العمل، جيمس غراي، بصور وفيديوهات من مهمات قامت بها سابقاً إلى القمر والمريخ. "أد أسترا" بالمناسبة شريط ينتمي إلى "الخيال العلمي" وهو يروي قصة رائد فضاء قرر القيام برحلة للبحث عن والده المفقود من 16 عاماً، بعدما كان في مهمة إلى أحد الكواكب بهدف تأسيس مستوطنة للإنسان.

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