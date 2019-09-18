مؤتمرٌ "رفيع المستوى" في باريس لمناهضة العنصرية والتعصب

إحياءً لذكرى مرور 25 عاماً على انطلاق المفوضية الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب التابعة لمجلس أوروبا، يُعقدُ في العاصمة الفرنسية باريس مؤتمر "رفيع المستوى" لتقويم أعمال المفوضية وتسليط الضوء على التقدّم المحرز في مكافحة العنصرية والتعصب في الاتحاد الأوروبي، إضافة لمناقشة التحديات التي استجدّت في هذا المجال.

وأوضحت المفوضية الأوروبية على موقعها أن المؤتمر الذي ينطلق في السادس والعشرين من شهر أيلول/سبتمبر الجاري، يشارك فيه وزراء وممثلو المنظمات الدولية والحقوقية وهيئات المساواة والعدل ومظمات المجتمع المدني، إضافة إلى الخبراء والمختصين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.

وتستمر أعمال المؤتمر مدّة يومين، يناقش المشاركون خلالها كيفية دمج الأشخاص المعرَّضين للعنصرية ومكافحة خطاب الكراهية في النقاش السياسي، واستثمار التكنولوجيا الجديدة والانترنت لمكافحة التمييز العنصري والتعصب، وبحث السبل التي يمكن استخدامها لمكافحة محتوى الكراهية، هذا ومن المقرر أن ينشر المؤتمر عقب انتهاء أعماله خارطة طريق لتعزيز المساواة.

وكانت المفوضية الأوروبية لمناهضة العنصرية أصدرت منذ إنشائها أكثر من 200 تقرير حقوقي بشأن تعزيز المساواة ومكافحة العنصرية، كما أصدرت 16 توصية سياسية عامة، وساهمت في إحراز تقدّم كبير في التشريعات الرامية إلى تعزيز الحماية من العنصرية والتمييز والتعصب إضافة إلى الجهود التي بذلتها ضمن إطار مكافحة خطاب الكراهية.

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