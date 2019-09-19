وفاة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي في مقر إقامته في السعودية

أكد منير بن صالحة محامي الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي لقناة يورونيوز نبأ وفاة الرئيس الأسبق عن عمر ناهز 83 عاما في مقر إقامته في المملكة العربية السعودية.

وأكد مصدر في وزارة الخارجية التونسية لوكالة الصحافة الفرنسية نبأ وفاة بن علي قائلا: " "تلقينا تأكيدا عن وفاته منذ نصف ساعة" بدون اعطاء المزيد من التفاصيل.

وكان بن علي هرب إلى السعودية في يناير كانون الثاني من سنة 2011، إبان ثورة شعبيه أطاحت به، وألهمت انتفاضات شعوب عربية أخرى.

وادت الثورة إلى انتقال ديمقراطي في تونس، التي تعيش هذه الأيام على وقع حملة انتخابات تشريعية، ونتائج الدور الأول من انتخابات رئاسية وأطلق محللون سياسيون ومراقبون على نتيجة الدور الأول للانتخابات الرئاسية اسم "ثورة الصندوق"، لما عكسته من رفض شعبي للطبقة السياسية الحاكمة ، تجسد في تصدر المترشح المستقل قيس سعيد للنتائج، متبوعا برجل الاعمال المسجون حاليا نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس، المتهم بالتهرب الضريبي وقضايا أخرى.

وعلق مستخدمون لموقع تويتر على الانترنت على وفاة بن علي داعين إلى تجنب التعليقات غير الإنسانية.

لئن يتمتع التونسيون اليوم بسلك خطوات كبيرة على طريق الديمقراطية، فإن الكثيرين منهم أضحوا يعانون أوضاعا اقتصادية أصعب مما كانوا يعيشونه زمن بن علي، بسبب عدم حل عديد القضايا المرتبطة بالفساد والتهريب، وغياب المشاريع التنموية في عديد المناطق.

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