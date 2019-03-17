تونس تطالب بترحيل صهر زين العابدين بن علي

أشارت مصادر إعلامية إلى أن السلطات التونسية أكدت رغبتها في تسلم بلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي بعد اعتقاله منذ أيام في فرنسا. وبموجب الاتفاقية الثنائية الخاصة بالتعاون القضائي وتسليم المجرمين بين تونس وفرنسا، فقد أبلغت وزارة الخارجية التونسية السلطات الفرنسية برغبتها في تسلم بلحسن الطرابلسي تنفيذا للاتفاقية الثنائية.

وكان مكتب منظمة الشرطة الجنائية الدولية "أنتربول" في تونس قد أبلغ وزارة العدل التونسية باعتقال بلحسن الطرابلسي الذي يواجه تهما بالفساد والنصب والاحتيال حيث صدرت بحقه 60 مذكرة اعتقال منها 43 مذكرة تسليم دولية.

وسافر بلحسن الطرابلسي، شقيق ليلى بن علي زوجة الرئيس التونسي المخلوع إلى إيطاليا، ثم كندا في مطلع العام 2011 عقب الثورة التي أطاحت بنظام بن علي. ولكن السلطات الكندية سحبت إقامته الدائمة بعد عام لمخالفته شروط الاحتفاظ بها.

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لم يصدر تأكيد رسمي لاعتقال طرابلسي في فرنسا، لكن مصدرا قريبا من التحقيق أفاد أنه اعتقل في جنوب البلاد في وقت سابق هذا الأسبوع لعلاقته بممارسات مالية مشبوهة دون اعطاء تفاصيل إضافية.

وكان لحسن الطرابلسي قد طلب اللجوء السياسي في كندا، لكن طلبه قوبل بالرفض في العام 2015، ثم اختفى فيما كانت السلطات الكندية تستعد لترحيله بعد ذلك بعام.

وترددت أنباء أن الطرابلسي مطلوب في تونس بسبب اختلاس أموال حكومية، وقد أفادت برقية دبلوماسية أميركية مسرّبة في حزيران-يونيو 2008 ان بلحسن طرابلسي كان "صاحب السمعة الاكثر سوءا بين أفراد عائلة بن علي وتدور شائعات حول تورطه في مخططات فساد واسعة"، وهو ما ينفيه بلحسن الطرابلسي الذي يصف نفسه برجل الأعمال الناجح.