هل سينجح نتنياهو في إقناع غانتس بتشكيل حكومة وحدة في إسرائيل؟

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منافسه الرئيسي بيني غانتس إلى أن يشكلا معا حكومة وحدة، بعد أن أظهرت نتائج الانتخابات العامة التي أجريت الثلاثاء تقاربا كبيرا بينهما يحول دون إمكانية أن يشكل أحدهما ائتلافا حكوميا.

وقال نتنياهو في رسالة مصورة إنه يفضل "تشكيل ائتلاف يميني، لكن نتائج الانتخابات أظهرت أن ذلك غير ممكن"، مؤكدا أنه بذلك "لن يكون على الناس الاختيار بين الكتلتين".

وتشكل دعوة نتانياهو تطورا كبيرا بعد الانتخابات العامة التي جرت الثلاثاء، والتي قد لا تسمح له بالبقاء في منصب رئيس الوزراء الذي يشغله منذ 13 عاما.

وقال نتانياهو: "دعوت خلال الانتخابات إلى تشكيل حكومة يمينية، لكن لسوء الحظ، أظهرت نتائج الانتخابات أن ذلك غير ممكن"، وأضاف: "دعوت غانتس اليوم إلى تشكيل "حكومة وحدة واسعة".

ولم يرد غانتس بعد على دعوة نتانياهو لكنه كان قد دعا مرارا إلى حكومة وحدة. ومن غير الواضح ما إذا غانتس سيقبل أن يشكل حكومة وحدة مع نتنياهو الذي يواجه تهم فساد محتملة في الأسابيع المقبلة.

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