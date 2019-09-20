يوم روسي ياباني حافل في افتتاح منافسات الجائزة الكبرى للجيدو في طشقند

في اليوم الأول من منافسات الجائزة الكبرى للجيدو في طشقند بحث الياباني باللباس الأزرق كوغا جينكي البالغ من العمر 20 سنة في وزن 60 كلغ عن فوز تاريخي، وهو ابن واحد من أبطال هذه اللعبة في العالم واسمه كوغا توشيهيكو. ويمضي الشاب جينكي على خطى والده فهو من الآن حائز على بطولة العالم للأواسط والاصاغر.

وواجه جينكي في المقابل الشاب بلباس أبيض ياغو أبولادزي البالغ من العمر إحدى وعشرين 21 سنة والمتحدر من المدرسة الروسية العريقة.

لقد أظهر اللاعبان في النهائي قدرات هائلة، فكان الأداء جيدا ومتقاربا، وانتهى بعد نحو ثماني 8 دقائق في الوقت الذهبي فاز خلاله الروسي بنقطة كاملة "إيبون". ومن الواضح الآن أن اللاعبين سيلتقيان مجددا.

رئيس اللجنة الأولمبية الأوزبكية رستم شاه عبد الرحمنوف قدم ميدالية لأبولادزي الذي قال: "لست متعودا على اللعب في الوقت الذهبي. كانت المنافسة شديدة بالنسبة لي خاصة وأنا أخوض المنافسة طيلة اثنتي عشرة 12 دقيقة في الوقت الذهبي، ولكن مدربي قال لي إنه علي أن استميت، إما أن أربح أو أن أبقى على الأرض، لذلك كان علي أن أقاتل".

في المقابل كان واضحا أن الفريق الروسي لم يأت إلى أوزباكستان للسياحة، فسيدة هذا اليوم هي سابينا غيليازوفا، جاءت وسجلت الانتصار في وزن 48 كلغ، أمام الأذرية ليلى علييف.

وسلم مدير التدريب والتربية في الجامعة الدولية للجيدو محمد مريجا ميدالية إلى سابينا التي قالت: "في الحقيقة كان الفريق الروسي قويا اليوم . حصلنا على ثلاث ميداليات ذهبية وقد كان فريقنا قويا، وقد أثبت ذلك بالفعل".

كان هذا اليوم بالنهاية روسيا يابانيا، ففي وزن 66 كلغ واجه الياباني عيدا يوجي منافسه يعقوب شاميلوف في لقاء غير مسبوق، وفاز خلاله اللاعب الروسي البالغ من العمر 28 سنة باللقاء.

وخارج الإطار الروسي الياباني كانت هناك حركية أيضا، إذ فازت الكورية الحاصلة على الميدالية الفضية في الألعاب الأولمبية بوكيونغ جيونغ على الميدالية الذهبية، إثر تغلبها على المنغولية كورلودوي بيشيلت بتقنية "كاتا غوروما".

أما بالنسبة لآخر نهائي في اليوم فقد كانت مواجهة من أوروبا الشرقية، جمعت البلغارية إيفلينا إيلييفا والمجرية هيدفيك كاراكاس، وقد فازت كاراكاس بثاني جائزة ذهبية في الجائزة الكبرى، بتقنية "سومي غاشي"، وذلك في يوم ممتع ومفاجئ، بالالقاب في طشقند.

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