واشنطن وروما تسعيان إلى "خفض مستوى العنف" في ليبيا عبر الحل السياسي

اعتبر وزيرا الخارجية الإيطالي والإميركي الأربعاء في روما أن "الحل السياسي هو المخرج الوحيد" للنزاع الليبي، وأبديا تفاؤلا بإحراز تقدم بشأن مؤتمر دولي حول ليبيا في برلين.

وأكد مايك بومبيو خلال زيارة لإيطاليا أنه أجرى "مباحثات معمقة حول ليبيا" الثلاثاء مع الرئيس الايطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيس الحكومة جوزيبي كونتي، والأربعاء مع نظيره الايطالي لويجي دي مايو.

وقال خلال مؤتمر صحافي مع دي مايو إن مقاربتنا "متشابهة جدا وهي خفض مستوى العنف والتوصل الى إتفاق لوقف إطلاق النار وإقناع الاطراف كافة في الميدان وخارج ليبيا، بأن الحل السياسي يشكل المخرج الوحيد" للنزاع.

وأضاف أن الامر "مهم لإيطاليا (نظرا لموقعها الجغرافي ومصالحها الاقتصادية) لكن بالدرجة الأولى للشعب الليبي" مؤكدا أن "العملية السياسية يجب ان تتقدم ونحن واثقون بأن الوصول الى مثل هذه النتيجة أمر ممكن" مشيرا الى مؤتمر من المقرر ان "يعقد في الاسابيع المقبلة" ببرلين.

وذكر دي مايو بأن ليبيا كانت في صلب "كافة الاجتماعات (التي عقدها) في نيويورك" على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة الاسبوع الماضي.

وقال "اتفقنا على أنه للتوصل إلى وقف اطلاق النار، لا يجب أن تكون هناك دول تحفز هذا الطرف أو ذاك" في ليبيا.

وأضاف ان "الضغط المعنوي الذي يمكن أن تمارسه إيطاليا على أطراف النزاع سواء ليبيين او غير ليبيين" و"الضغط المعنوي لقوة دولية مثل الولايات المتحدة" يشكلان أمرا "بالغ الاهمية".

وعبر عن إقتناعه بأنه "في حال تم التحضير بشكل جيد لمؤتمر برلين ليشمل أكبر عدد ممكن من الفاعلين في النزاع، فأنه يمكن إحراز تقدم في العملية السياسية للتوجه إلى بسط الإستقرار في ليبيا".

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة إقترح صيف 2019 خطة من ثلاث مراحل لحل النزاع بين قوات المشير خليفة حفتر وقوات فائز السراج رئيس حكومة الوفاق المعترف بها من الامم المتحدة.

وتقوم الخطة على وقف لاطلاق النار وتنظيم مؤتمر دولي في برلين ومؤتمر بين الليبيين.