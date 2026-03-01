رعب في تكساس.. إطلاق نار جماعي يوقع 14 جريحاً في أوستن واعتقال أحد المنفذيْن

أوقفت الشرطة الأمريكية مشتبهاً به وتواصل ملاحقة آخر عقب حادث إطلاق نار جماعي في وسط مدينة أوستن بولاية تكساس، أسفر عن إصابة 14 شخصاً في ساعة مبكرة من صباح السبت، اثنان منهم في حالة حرجة، وفق ما أعلنته السلطات.

اعلان اعلان

وقالت إدارة شرطة أوستن في بيان إن فرقة "لون ستار/ Lone Star" لملاحقة الفارين من العدالة قد ساعدت في تنفيذ عملية التوقيف، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن هوية المشتبه به أو ملابسات اعتقاله، مؤكدة في الوقت نفسه أن عمليات البحث لا تزال جارية لتعقب المشتبه به الثاني.

وذكر رئيس الشرطة بالإنابة جوزيف تشاكون أن الحادث وقع قرابة الساعة 1:30 صباحاً في شارع يعجّ بالحانات والملاهي الليلية، وكان مغلقاً أمام حركة المركبات.

عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) يحققون في حادث إطلاق نار بأوستن، الأحد 1 مارس 2026. Aaron E. Martinez/Aaron E. Martinez / American-Statesman

وأوضح المصدر أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن إطلاق النار اندلع إثر خلاف بين شخصيْن، مضيفاً أن المشتبه بهما ذكران، من دون أن يؤكد ما إذا كان كلاهما قد أطلق النار، نظراً لاستمرار التحقيق.

وقال تشاكون إن "معظم الضحايا كانوا من المارّة الأبرياء"، مشيراً إلى أن السلطات لا تزال تعمل على التحقق من طبيعة ارتباط كل مصاب بالواقعة.

وأثار الحادث حالة من الذعر في شارع "سيكسث ستريت"، أحد أبرز وجهات الحياة الليلية في أوستن، المدينة التي تحتضن جامعة تكساس.

ويُعد إطلاق النار هذا واحداً من ثلاثة حوادث مماثلة على الأقل شهدتها الولايات المتحدة خلال الليلة نفسها.

وأفاد أحد الشهود، مات بيرلستين، لقناة "كيه إكس إيه إن" التلفزيونية، بأنه كان ينتظر مع صديق لدخول أحد الحانات عندما دوّت الطلقات.

وقال: "كان كل شيء طبيعياً تماماً"، قبل أن يسمع "عدداً كبيراً من الأعيرة النارية". وأضاف: "الجميع ارتمى أرضاً. لم نكن نستوعب ما الذي يحدث".

وأكد تشاكون أن عناصر الشرطة وصلوا بسرعة إلى موقع الحادث وبدأوا فوراً تقديم الإسعافات المنقذة للحياة للمصابين، بما في ذلك استخدام أربطة ضاغطة لوقف النزيف ووضع أغطية طبية على إصابات الصدر.

وبسبب حالة الفوضى التي سادت الشارع المغلق، نقلت سيارات الشرطة ستة مصابين إلى المستشفيات، فيما تولت مصالح الإسعاف نقل أربعة آخرين، بينما توجه أربعة جرحى بأنفسهم إلى المرافق الصحية لتلقي العلاج.

من جانبه، أصدر حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت بياناً شكر فيه الشرطة وفرق الاستجابة الأولى، معرباً عن تضامنه مع الضحايا.

وأوضح أن إدارة السلامة العامة في الولاية تشارك في التحقيق، فيما أكد رئيس الشرطة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية يقدمان الدعم أيضاً في مجريات التحقيق.