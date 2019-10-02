شاهد: الإعصار لورينزو يضرب جزر الأزور البرتغالية

ضرب إعصار صنف من الدرجة الخامسة جزر الأزور البرتغالية الواقعة وسط المحيط الأطلسي اليوم الأربعاء مصحوبا برياح بلغت سرعتها 145 كيلومترا (90 ميلا) في الساعة، وأمواج عاتية.

وقالت وكالة الحماية المدنية في جزر الأزور، إنه من المتوقع أن لورينزو وبعد تراجعه إلى الدرجة الثانية، أن يؤثر على جزر الأزور وأن يتسبب بالسيول والفيضانات وأن يحدث أضرارا واسعة في الجزر.

وقال كارلوس نيفيس رئيس وكالة الحماية المدنية في جزر "الأزور"، إن الإعصار نتج عنه أضرار مادية بما في ذلك سقوط الأشجار وخطوط الكهرباء، إلا أن المعلومات الأولية لم تشر حتى هذه الأثناء إلى وقوع إصابات.

وتتكون جزر الأزور، والتي يطلق عليها إسم هاواي أوروبا من تسع جزر بركانية واقعة في شمال المحيط الأطلسي، ويعيش في هذه الجزر حوالي 250000 شخص.

هذا ووضعت السلطات في الأرخبيل سبع جزر في حالة تأهب مع اقتراب لورينزو.

وتم إلغاء الفصل الدراسي وأُغلقت المكاتب الحكومية، وأصدرت السلطات أوامرها للمواطنين تطالبهم بالبقاء في منازلهم اليوم الأربعاء.

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