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هولندا

شاهد: رياح إعصار هولندا تطيح بسقف ملعب نادي إى زى ألكمار

 محادثة
بقلم:  يورونيوز 
شاهد: رياح إعصار هولندا تطيح بسقف ملعب نادي إى زى ألكمار
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قالت سلطات الطوارئ الهولندية إن هبوب رياح عاتية أمس السبت أدى إلى تحطم وانهيار جزء من سقف ملعب نادي إى زي ألكمار الذي ينافس بالدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم.

وكان الملعب خاوياً أثناء الحادث فلم ينتج عنه أي إصابات او خسائر بشرية.

وقال روبرت إينهوورن، مدير عام النادي، إنه من المبكر تحديد تكاليف إصلاح الملعب أو الفترة الزمنية التي سيحتاجها حتى يصير جاهزاً لاستقبال المباريات والجماهير مرة أخرى.

وقال إينهوورن: "سنعقد دراسة بواسطة خبراء في المجال ولن نصرح بشيء حتى ينتهي تحقيقنا في الأمر".

وضرب إعصار نادر الأراضي الهولندية مساء الجمعة وصباح السبت دون أن يخلف خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية.

وأنهى ألكمار الدوي الهولندي الموسم الماضي في المركز الرابع مما أهله للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) هذا الموسم. كما فاز بلقب الدوري المحلي عامي 1981 و2009.

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