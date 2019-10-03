فيديو: محمد علي يرد على إعلامي مصري تحدث عن عقوبة مشددة لمن يشارك أي فيديو تحريضي

خرج الإعلامي المصري والكاتب الصحفي، المعروف بمواقفه المؤيدة للحكومة المصرية وللرئيس عبد الفتاح السيسي، أحمد موسى، على متابعينه يوم 28 سبتمبر/ أيلول 2019 عبر شاشة قناة "صدى البلد" في برنامجه #على_مسئوليتي بنبأ من شأنه أن يقيّد حرية استخدام الشبكة العنكبوتية في مصر.

بحضور النائب البرلماني المصري أحمد بدوي، صرح موسى أن "مشاركة" أي مقطع، محمل على الانترنت، "يحرض" على الحكومة المصرية سواء أكان من جماعة الإخوان المسلمين، أو من "الهارب إلى إسبانيا" على حد تعبيره، ستقابل بغرامة مالية قد تصل إلى نصف مليون جنيه مصري أي ما يقدر بـ 30 ألف دولار، بالإضافة إلى عقوبة سجن تبدأ من ثلاثة سنوات وقد تصل إلى حد الإعدام ( في حال تم تنفيذ عمليات اغتيال).

ويقصد موسى ب"الهارب إلى إسبانيا"، المقاول المصري محمد علي الذي ذاع صيته مؤخرا عن طريق سلسلة مقاطع فيديو يتهم فيها النظام المصري الحالي بتبديد المال العام والفساد.

"حتى لا تقع تحت طائلة القانون .. مش تخويف"

وتابع أحمد موسى، الذي سبق وظهر وهو يبكي خلال البرنامج نفسه تعبيرا عن "حبه الشديد" للرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي أنه لا يريد بتصريحاته إخافة الشباب قائلا باللهجة المصرية "مش تخويف أنت حر" ولكن "حتى لا تقع تحت طائلة القانون".

"مش مصدقك"

ورد المقاول المصري المقيم في إسبانيا، محمد علي، على تصريح أحمد موسى واصفا إياه "بالبروفيسور" قائلا "وحياة ولادي مش مصدقك" وتابع "في حال كنت طالبا في جامعة ما أو صاحب حرفة بسيطة أسيتم تغريمي بهذا المبلغ فقط لمشاركتي مقطع عبر الانترنت؟ أهذا يعقل؟"

وتابع علي قائلا إنه لم يفهم مقصد أحمد موسى حين أشار إلى "حكم الإعدام" التي ذكره في برنامجه في حال تم اغتيال رمز من رموز الدولة، وقال "ايه ياسيسي ايه يا محمود" في إشارة إلى محمود السيسي نجل الرئيس المصري متسائلا "ما هذا العبث؟"

"لا داعي لمشاركة الفيديوهات"

وتابع علي البالغ من العمر 45 عاما وأب لطفلتين أنه لا داعي لمشاركة الفيديوهات موجها كلماته إلى متابعينه.

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