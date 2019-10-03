شاهد: إعصار لورنزو يضرب جزر الأزور البرتغالية ويتجه لإيرلندا

استفاق سكان جزر الأزور ليحصوا الأضرار الناجمة عن إعصار لورنزو، تحديداً جزيرة فايال الوسطى التي تعد واحدة من أكثر الجزر تضرراً في أرخبيل يضم تسع جزر.

ورافقت الإعصار رياح شديدة وأمطار غزيرة وأمواج هائلة دمرت المنازل الساحلية.

وكالة الحماية المدنية في جزر الأزور قالت إن الإعصار من الفئة الثانية أسقط الأشجار وقطع خطوط الكهرباء أثناء مروره غرب سلسلة الجزر البرتغالية.

وتندر الأعاصير من حجم لورنزو شمالاً وشرقاً في الحوض الأطلسي.

ووضعت السلطات في الأرخبيل سبع جزر في حالة تأهب وإنذار من اللون الأحمر مع اقتراب لورنزو، وتم إغلاق المدارس والمكاتب الحكومية وطلب من الناس البقاء في منازلهم يوم الأربعاء، في حين ألغت شركة طيران الأزور SATA جميع الرحلات إلى الأرخبيل، وأغلقت بعض الجزر موانئها.

ويتحرك الإعصار الآن باتجاه إيرلندا ويتوقع أن يضعف ويتقلص إلى الفئة الأولى عند وصوله.