شاهد: جنازة شيراك وإعصار لورينزو في أبرز صور الأسبوع

تصدرت جنازة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك نشرات الأخبار بعدما توجهت شخصيات سياسية وفنية بارزة من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الفرنسية باريس لحضور مراسمها.

وفي باريس أيضاً، خرجت مظاهرة للمطالبة بالقصاص لمقتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي الذي قُتل في القنصلية السعودية في إسطنبول العام الماضي.

وخطفت سيدة مشردة تدعي إيميلي زاموركا أنظار مواقع التواصل بغنائها العذب للأوبرا الروسية من داخل محطات مترو الأنفاق في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وفي بريطانيا، ألقى نشطاء للبيئة الطلاء الأحمر على مبنى الخزانة العامة كناية عن الدماء ورفعوا شعارات "أوقفوا تمويل قتل المناخ" للمطالبة باتخاذ إجراءات تقلل من التلوث البيئي بالكوكب.

وفي البرتغال، أطاح الإعصار لورينزو بمنازل جزر أزوريس وقطع عنها الكهرباء بشكل مؤقت ليصبح أقوى إعصار يجتاح تلك الجزر منذ عقدين من الزمن.