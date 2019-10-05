وزارة الصحة في غزة: مقتل فلسطيني برصاص إسرائيلي على حدود القطاع

قتل فلسطيني الجمعة برصاصة أصابته في صدره أطلقها جنود إسرائيليون خلال صدامات قرب الحدود في شمال شرق قطاع غزة، وفق ما أكد أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس.

وقال القدرة "تم التعرف على هوية الشهيد شرق جباليا وهو علاء نزار عايش حمدان (28 عاماً) قتل برصاصة بالصدر أطلقها جنود الاحتلال" خلال التظاهرات الأسبوعية قرب جباليا في شمال شرق القطاع.

وأصيب خمسة فلسطينيين آخرين بالرصاص خلال هذه المواجهات، وفق المصدر نفسه.

وقال متحدث عسكري إسرائيلي إن نحو 5800 متظاهر تجمعوا في أمكنة مختلفة قرب السياج بين اسرائيل وغزة، ورشق بعضهم الجنود الإسرائيليين بالحجارة والعبوات الناسفة.

ومنذ آذار/مارس 2018، تشهد الحدود بين اسرائيل وقطاع غزة تظاهرات اسبوعية تتخللها مواجهات، تطالب برفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ اكثر من عشرة أعوام.

ومذاك، قتل 310 فلسطينيين على الاقل بنيران اسرائيلية فيما قتل ثمانية اسرائيليين.

وخاضت اسرائيل وحماس ثلاث حروب في القطاع منذ 2008.

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