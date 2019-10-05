مكافأتان أمريكيتان لاعتقال زعيم تنظيم الدولة الاسلامية في الصحراء الكبرى

بعد سنتين على كمين أودى بحياة أربعة جنود أميركيين وأربعة نيجيريين في النيجر، وعدت الولايات المتحدة يوم أمس الجمعة بمكافأتين تبلغ قيمة كل منهما خمسة ملايين دولار، لمن يقدم معلومات تسمح بمعرفة مكان عدنان أبو وليد الصحراوي زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى.

وكانت دورية مشتركة تضم 11 جنديا من القوات الخاصة الأميركية وثلاثين جنديا نيجريا تعرضت بتاريخ 4 تشرين الأول/أكتوبر من العام 2017 لهجوم شنه مقاتلون مرتبطون بتنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى ومسلحون برشاشات وقنابل يدوية ورشاشات ثقيلة بالقرب من قرية تونغو تونغو على بعد نحو مئة كيلومتر عن نيامي بالقرب من الحدود مع مالي.

وأعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية في حديث لوكالة "فرانس برس" الجمعة عن تخصيص "مكافأتين" في "ذكرى الكمين" وللمرة الأولى في إطار هذا التحقيق.

وأضاف أن "المكافأة الأولى يمكن أن تصل إلى خمسة ملايين دولار لأي معلومات يمكن أن تسمح بالتعرف على أو تحديد مكان عدنان أبو وليد الصحراوي زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى، المنظمة الإرهابية التي تبنت الكمين".

وتابع أن الصحراوي "تنقل لفترة طويلة جدا بين منظمات إرهابية بينها القاعدة" وأدرج اسمه العام الماضي على اللائحة السوداء الأميركية.

أما المكافأة الثانية وهي بالقيمة نفسها، فمخصصة لمن يسمح "بتوقيف أو إدانة أي شخص نفذ أو دبر أو سهل الكمين في أي بلد".

وكانت الولايات المتحدة التي شهدت جدلا حادا بعد هذا الكمين بشأن مبرر انتشار 800 جندي أميركي في هذه المنطقة في العالم، أعطت الأولوية للتحقيقات الداخلية في هذه العملية الفاشلة. وعاقب الجيش الأميركي في إطار هذا التحقيق العام الماضي ستة عسكريين بسبب سلسلة أخطاء في الإعداد للمهمة.

وقال المسؤول في وزارة الخارجية الأميركية "حتى الآن لا أعتقد أننا اعتقلنا أي شخص على علاقة بهذا الكمين"، لكن بتخصيص المكافأتين "نأمل في الحصول على مؤشرات ومعلومات تسمح للحكومة الأميركية أو النيجرية بالتحقيق والعثور على منفذي هذا الهجوم".

وأكد مسؤول أميركي آخر، أن التعاون مع النيجر "ممتاز" بشكل عام، بدون أن يدخل في تفاصيل هذا التحقيق.

وسمح برنامج المكافآت التي تمنحها الدبلوماسية الأميركية، منذ بدئه في 1984، بتوزيع أكثر من 150 مليون دولار إلى أكثر من مئة شخص "قدموا معلومات يمكن الاستفادة منها، وساعدت في إحالة إرهابيين إلى القضاء أو منع وقوع أعمال إرهابية".

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