السلطات اليونانية تنقل مئات المهاجرين من جزيرة ليسبوس إلى أثينا ومنها إلى سالونيك

نقلت السلطات اليونانية 570 مهاجراً من مخيم موريا في جزيرة ليسبوس إلى ميناء بيرايوس قرب العاصمة أثينا التي وصلوا إليها فجر اليوم الاثنين في طريقهم إلى مخيم بالقرب من مدينة سالونيك شمال البلاد.

وأوضحت السلطات اليونانية أنها نقلت مئات المهاجرين بعبّارة إلى البرّ الرئيس من البلاد في إطار خطة للتخفيف من الاكتظاظ الذي يشهده مخيم موريا الذي يعيش فيه حالياً نحو 13 ألف لاجئ، علماً أن المخيم يتسع لثلاثة آلاف شخص فقط، والمخيم في الأساس هو قاعدة عسكرية سابقة، افتتح في عام 2015 كمركز لتسجيل القادمين الجدد، ومعظم القاطنين فيه حالياً من المهاجرين القادمين من سوريا وأفغانستان والعراق.

وأشارت السلطات إلى أن مئات المهاجرين الذين وصلوا إلى ميناء بيرايوس اليوم هم من الأسر والفتيات العازبات والنساء اللائي لديهنّ أطفال والقاصرين الذين لا يصحبهم مرافق راشد.

يذكر أن حريقاً شبّ يوم الاثنين الماضي في مخيم موريا لللاجئين ما أدى إلى وفاة امرأة وطفلها وإصابة 17 آخرين بينهم 6 نساء وطفلان أحدهما رضيع، وعلى إثر الحريق عقدت الحكومة اجتماعاً طارئاً أعلنت عقبه عن عزمها إعادة حوالى عشرة آلاف مهاجر إلى تركيا بحلول نهاية العام 2020.

ويشار إلى أن المهاجرين ما زالوا يصلون إلى اليونان انطلاقاً من تركيا، ووفقاً للبيانات الرسمية، فإنه من يوم الجمعة الماضي لغاية اليوم الاثنين، تم إنقاذ 426 مهاجراً كانوا داخل البحر قبالة الجزر اليونانية.

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