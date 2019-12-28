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اليونان

لاجئ سوري يطالب أثينا بـ 100 ألف يورو بعد إصابته بإعاقة خلال مطاردته من قبل خفر السواحل

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
لاجئ سوري يطالب أثينا بـ 100 ألف يورو بعد إصابته بإعاقة خلال مطاردته من قبل خفر السواحل
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David L de Pixabay
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يطالب لاجئ سوري تعرّض لإعاقة بعدما أصيب برصاص خفر السواحل اليونانيين خلال مطاردته في العام 2014، الدولة اليونانية بتعويض قدره مئة ألف يورو أي ما يوافق 111 ألف دولار، وفق تقرير نشر اليوم السبت.

وأوردت صحيفة "ديموكراتيكي" اليونانية اليومية أن الرجل البالغ من العمر 68 عاما والمقيم حاليا في السويد تقدّم بشكوى أمام محكمة في جزيرة رودوس.

وتعرّض اللاجئ السوري لإصابة بالغة في أيلول/سبتمبر 2014 عندما أطلق خفر السواحل اليونانيون النار على قارب لتهريب المهاجرين خلال مطاردة طويلة قرب جزيرة كاليمنوس.

وكان المهرّب قد حاول سابقا أن يصدم قارب خفر السواحل ويغرقه ما أدى إلى جرح أحد عناصر الجهاز، وفق ما أعلنت السلطات حينها.

وكان خفر السواحل قد أفادوا سابقا بأنه تعذّر خلال المطاردة رصد نحو عشرة طالبي لجوء كانوا على متن القارب.

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