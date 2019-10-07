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شاهد: الضباب يخيب آمال عشاق ركوب المناطيد في افتتاح مهرجان ألباكركي الدولي

اجتمع أكثر من 500 محترف في ركوب المناطيد الهوائية وقيادتها، والذين توافدوا من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في افتتاح مهرجان ألباكركي الدولي للمناطيد يوم السبت 5 أكتوبر/تشرين الأول، إلا أن الحظ لم يحالفهم كثيرا وخيب توقعاتهم بسبب الضباب والغيوم التي حلت على المنطقة صباحا، وفق ما ذكرته شبكة إن بي سي.

وقام عدد قليل من راكبي المناطيد بهذه المجازفة في مدينة ألباكركي بولاية نيومكسيكو الأمريكية. وأخبر أحد المشاركين شبكة "إن بي سي" الأمريكية أن الرؤية انعدمت أثناء الرحلة.

ويستمر المهرجان حتى تاريخ 13 أكتوبر/تشرين الأول.

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