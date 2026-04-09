Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
صحفيون فلسطينيون يرفعون لافتات تحمل صورة مراسل قناة "الجزيرة" محمد وشاح
No Comment

فيديو. غزة تشيع مراسل الجزيرة محمد وشاح بعد مقتله في غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة

آخر تحديث:

كانت غزة في حداد الخميس على مراسل قناة "الجزيرة" محمد وشاح، الذي قُتل في غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة استهدفت سيارته غرب مدينة غزة قبل يوم.

أظهرت لقطات من موقع الحادث مركبة محترقة بالكامل في شارع الرشيد، فيما تجمع مشيعون لاحقا في مستشفيي الشفاء والأقصى قبل تشييعه.

اعلان
اعلان

وقالت قناة الجزيرة ومسؤولون في وزارة الصحة الفلسطينية إن وشاح قُتل في الغارة التي استهدفته يوم الأربعاء، في تطور يزيد القلق المتصاعد على سلامة العاملين في المجال الإعلامي داخل الجيب الذي تمزقه الحرب، حيث يواصل الصحفيون التغطية تحت القصف.

وقال الجيش الإسرائيلي إن وشاح جرى تحديده في السابق كعضو في حركة حماس، في إحياء لاتهامات طرحت أول مرة في 2024، بينما رفضت قناة الجزيرة هذه المزاعم ووصفت قتله بأنه هجوم متعمد على الصحافة.

وتقول لجنة حماية الصحفيين، وهي منظمة مستقلة غير ربحية تدافع عن حقوق الصحفيين في أنحاء العالم، إن أكثر من 200 صحفي وعامل في مجال الإعلام من الفلسطينيين قُتلوا منذ أكتوبر 2023، ما يجعل غزة من أخطر الأماكن في العالم على هذه المهنة ويشير إلى هجوم أوسع على حرية الصحافة، لا إلى مخاطر معزولة في ساحات القتال.

اعلان
اعلان

اعلان
اعلان
اعلان