جونسون آند جونسون تدفع 8 مليارات دولار لرجل بسبب نمو حجم ثدييه

ألزمت هيئة محلفين في فيلادلفيا شركة الأدوية الأمريكية جونسون آند جونسون بدفع 8 مليارات دولار كتعويض عقابي لرجل تناول دواءً مضادا للذهان تسبب في نمو ثدييه. وأكد الضحية نيكولاس موراي البالغ من العمر 26 عامًا أن شركة يانسن للأدوية التابعة لـ جونسون آند جونسون لم تحذره من الآثار غير المرغوب فيها لدواء ريسيبردال الذي تناوله بناءا على توصية طبيبه.

واتهم دفاع موراي شركة يانسن للأدوية التابعة لجونسون آند جونسون بدفع "عمولة على المرضى" الذين يتناولون دواء ريسيبردال خلال عملية تسويقه. هذا وتواجه الشركة سلسلة من الشكاوى في الولايات المتحدة لفشلها في التحذير بشكل صحيح من آثار دواء ريسيبردال الجانبية، بالإضافة إلى شكاوى آخرى مرتبطة بعمليات زرع الشبكات المهبلية وكذلك مساحيق أطفال يشتبه بإحتوائها مادة الحرير الصخري "الأميانت".

وتجد شركة يانسن للأدوية نفسها في وسط معركة قضائية مستمرة حول دورها في أزمة إدمان المواد الأفيونية في الولايات المتحدة. وسبق وأن دانت محكمة في أوكلاهوما في أغسطس/ أب الماضي شركة جونسون آند جونسون بدفع 572 مليون دولار كغرامة في قضية انتشار المواد الأفيونية في الولاية من خلال إدارة حملة مبيعات "خاطئة وخطيرة".

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ووافقت شركة جونسون آند جونسون على تسوية بقيمة 20.4 مليون دولار مع مقاطعتين في ولاية أوهايو قبل محاكمة حول أزمة المواد الأفيونية، المقرر عقدها في وقت لاحق من هذا الشهر.

في قضية دواء ريسيبردال، قال الضحية نيكولاسموراي إن ثديه نما بعد تناوله الدواء وفقا لتوصيات طبيبه في العام 2003 بعد تشخيص إصابته باضطراب طيف التوحد. ويستخدم دواء ريسيبردال في علاج حالات انفصام الشخصية والاضطراب الثنائي القطب، ولكن يمكن للأطباء وصف الدواء قانونًا لأي حالة يرونها مناسبة.

وقالت الشركة إنها ستستأنف الحكم موكدة ثقتها من إلغاء الحكم.