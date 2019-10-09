بطل الجيدو تيدي رينر تسطع شمسه في بطولة "غراند سلام البرازيل"

في اليوم الثالث والأخير من بطولة الجيدو "غراند سلام البرازيل"، سلطت الأضواء على بطل استثنائي هو الفرنسي تيدي رينر في مواجهة الياباني كوكورو كاغورا، الذي لم يصمد أمام رينر، وأطيح به بحركة "آشي غوروما".

وبعد ذلك أطاح اللاعب الفرنسي بنظيره الروسي ينال تاسوييف بحركة "وازا آري". وفي نصف النهائي أزيح البطل العالمي التشيكي لوكاس كارباليك من قبل ضربة البداية، جراء حصوله على عقوبة. لقد كان اليوم شاقا بالنسبة إلى رينر.

وحظي البرازيلي دافيد مورا بشرف لقاء رينر في النهائي، ولم يختلف هذا النزال بالنسبة إلى رينر عن سابقيه. فمنذ الوهلة الأولى وبحركة "سوتو ماكي كومي" الرائعة، اعتلى رينر مجددا منصة التتويج، كملك في فئة الأوزان الثقيلة.

ويقول رينر: "شعور جيد، رغم أن اليوم كان شاقا، ولكن من المهم أن أخوض منافسات الغراند سلام ودورات كهذه، لأنه إذا أردت الفوز بالالعاب الأولمبية في طوكيو، فإنه علي أن أربح أولا هذه الدورات، وأنا أتمرن لأجل ذلك".

ومنحت المديرة لدى الجامعة الدولية للجيدو ليزا آلان الميدالية الذهبية إلى رينر.

وفي وزن 70 كيلوغراما كان النهائي في فئة السيدات برازيليا محضا، وقد جمع بين ماريا سولين ألتمان وبياتريس سوزا. وفي هجوم ذكي استخدمت سوزا حركة "آشي وازا" لتحرز تقدما، ما مكنها من اعتلاء منصة التتويج.

وتقول سوزا: "من المهم المشاركة في حدث مهم في البرازيل، خاصة وأنك تحظى بمساندة الأصدقاء والعائلة. هذه الطاقة مهمة جدا وهي تصنع الفارق، وبالنسبة إلى كما هو الشأن لغيري من الرياضيين فإن حدثا كهذا هو أكثر شيء إيجابي".

وسلم الميدالية البطل الياباني السابق تاكاشي ميورا.

وفي وزن 90 كيلوغراما كان السيناريو مشابها لنهائي سنة 2018، بحضور المصنف الأول عالميا الإسباني من أصل جورجي نيكولس شيرازاديشفيلي، الذي تغلب مرة أخرى على منافسه الكوبي إيفان فيليبي سيلفا موراليس، فأزاحه بحركة "وازا آري"، وواصل هيمنته ضمن تصنيفه بفضل إتقانه لحركة "أوشي ماتا" التي يمتاز بها.

وفي فئة 78 كيلوغراما سيدات حصلت الكوبية كاليما أنتومارشي على أولى ميالياتها الذهبية في الغراند سلام، بانتصارها على المتوجة مرارا البريطانية نتالي باول، بفضل حركة رائعة عنوانها: "أورا ناغ"، لتتوج الكوبية بالذهب.

أما الياباني إيدا كنتارو فقد كان مذهلا كامل اليوم، وقد واجه في وزن 100 كيلوغرام البرازيلي رفائيل بوزاكاريني، وأسقطه بحركة "سود تسوري كومي غوشي".

أما حركة اليوم المختارة فهي "هاراي غوشي" من أداء الروسي كيرل دينيسوف، الذي نال بفضلها الميدالية البرونزية.

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