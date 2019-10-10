شاهد: معرض طيران خاص بالمروحيات في الصين

افتتح معرض الطيران للمروحيات في مدينة تيانجين شمال الصين في دورته الخامسة. وجلب المعرض 415 عارضا من 18 بلدا ومنطقة، ما يجعله أكبر معرض من نوعه.

وفي افتتاح المعرض، انخرطت 27 مرحية في عرض جوي بهلواني بقيادة فريق من جيش التحرير الشعبي الصيني، إلى جانب مروحيات مدنية. وكانت المروحيات المشاركة من فئة زاد-10، زاد-19، زاد-20. وتشارك مروحية زاد-20 لأول مرة في المعرض. وسوف تشارك 56 مروحية في المعرض الذي سيستمر حتى يوم السبت من هذا الأسبوع. ويعتبر هذا المعرض الصيني أول معرض للمحترفين في البلاد، متعلق بالمروحيات، يوافق على تنظيمه مجلس الدولة.

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