بوينغ إلى الواجهة مجددا .. أوامر بمعاينة طائرات "737 أن جي" بعد رصد شقوق في هياكلها

أمرت إدارة الطيران الأمريكية بتفتيش طائرات "بوينغ 737 أن.جي" لظهور شقوق في هياكلها بعدما رصدت بوينغ المشكلة على طائرات تخضع لعمليات تعديل، وفق ما أعلنت الوكالة الفدرالية اليوم الأربعاء.

وتشمل الأوامر 1911 طائرة مسجلة في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تطلب إخضاع نحو 165 طائرة للمعاينة في غضون سبعة أيام، وفق الوكالة. والنموذج إن.جي وهي اختصار لعبارة: الجيل التالي هو الجيل الذي يسبق طائرات ماكس الممنوعة من الطيران منذ منتصف آذار/مارس في أعقاب كارثتي تحطم داميتين.

وقالت إدارة الطيران، إن شركة بوينغ أبلغت الوكالة بعد رصد مشكلة على طائرة في الصين، وإن عمليات التفتيش التالية أظهرت وجود شقوق في طائرات أخرى.

وقالت الوكالة، إن عمليات المعاينة يمكن أن تتطلب نحو ساعة.

وتأتي تلك الأوامر فيما تخضع بوينغ لرقابة مشددة من إدارة الطيران وهيئات دولية في أعقاب كارثتي رحلتي لايون إير والخطوط الإثيوبية واللتين أودتا بـ 346 شخصا.

وتسعى بوينغ للحصول على تصريح من الهيئات المنظمة لاستئناف رحلات طائرات ماكس في الفصل الرابع من هذا العام مع الإقرار بأن تحديد الجدول الزمني يعود لتلك الهيئات.

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