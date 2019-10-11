وصل الوزير البريطاني ستيفن باركلي لامكلف بملف بريكست إلى مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل لحضور اجتماع الجمعة مع ميشيل بارنييه، على أمل التوصل لاتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وطلب بارنييه من الصحفيين، أثناء مغادرته الاجتماع، "التحلي بالصبر"، وأن الاجتماع كان "بناء" وقال: "سأقوم بعرض ملخص عما دار بيننا على سفراء الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين ومجموعة تسيير بريكست في البرلمان"، وأضاف: "لقد سبق أن قلت إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يشبه تسلق جبل ونحتاج إلى اليقظة والعزم والصبر"، ورفض الحديث عن آفاق التوصل إلى اتفاق قبل قمة الاتحاد الأوروبي في الأسبوع المقبل.

أما رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، فقد أشار في لقاء صحفي بالعاصمة القبرصية نيقوسيا الجمعة، بعد اجتماعه بالرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، أن هناك "بوادر تبعث على التفائل"، للتوصل لاتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال جونسون هناك بعض المحاولات لعرقلة خروج بريطانيا المتوقع في 31 أكتوبر. حيث يبقى حجر العثرة الرئيسي هو كيفية التعامل مع الحدود في جزيرة أيرلندا حيث يتشارك الاتحاد الأوروبي، عبر أيرلندا، والمملكة المتحدة، عبر أيرلندا الشمالية، في الحدود البرية.

وفي نفس السياق، أشار رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار الخميس، إلى أن الاجتماع الذي عقده مع رئيس وزراء بريطانيا، كان إيجابيا جدا وواعدا للغاية، وقال: "أرى طريقا للتوصل إلى اتفاق في الأسابيع المقبلة"، "للسماح للمملكة المتحدة بمغادرة الاتحاد الأوروبي بطريقة منظمة وأن يتم ذلك بنهاية شهر أكتوبر، ولكن هناك الكثير من الأشياء خارج سيطرتي".

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