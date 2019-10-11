إثيوبيا: كيف جاءت ردة الفعل الرسمية على منح رئيس الحكومة جائزة نوبل للسلام؟

أكدت إثيوبيا الجمعة أنها "فخورة كأمة" بجائزة نوبل للسلام التي منحت لرئيس الوزراء آبي أحمد علي حسبما ورد في تغريدة لمكتب رئيس حكومة ثاني بلد في عدد السكان في إفريقيا.

وكتب مكتب أبيي على تويتر "نحن فخورون كأمة"، ونشر بيانا على الموقع نفسه يعتبر أن هذه الجائزة تشكل "اعترافا" بعمل رئيس الوزراء من أجل "الوحدة والتعاون والتعايش".

وأضاف "منذ أن تولى رئيس الوزراء آبي أحمد القيادة السياسية في نيسان/أبريل 2018 جعل من السلام والعفو والمصالحة عناصر أساسية لسياسته وإدارته".

وهنأ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي في تغريدة على تويتر، آبي "على جهوده التاريخية لبناء السلام، التي منحت العالم أملاً في وقت هناك عدد من القادة أكبر من حاجته".

ولم تدل الحكومة الإريترية بأي تعليق، لكن سفيرها في اليابان استيفانوس أفورقي هنأ آبي وقال إن "شعبي إريتريا وإثيوبيا انتصرا مرة أخرى على الشر، بالدم والعرق والدموع".

ومنحت جائزة نوبل للسلام الجمعة إلى رئيس الوزراء الإثيوبي مهندس المصالحة الكبيرة بين بلده وإريتريا المجاورة.

وقالت رئيسة لجنة نوبل للسلام النروجية، بيريت رايس أندرسن إن الجائزة منحت لآبي تقديراً "لجهوده من أجل التوصل إلى السلام وخدمة التعاون الدولي، وخصوصا لمبادرته الحاسمة التي هدفت إلى تسوية النزاع الحدودي مع إريتريا".

وأضافت أن الجائزة تهدف أيضا إلى "الاعتراف بكل الأطراف الفاعلين الذين يعملون من أجل السلام والمصالحة في إثيوبيا ومنطقتي شرق وشمال شرق إفريقيا".

وقال مكتب آبي "ندعو كل الإثيوبيين وأصدقاء إثيوبيا إلى مواصلة اختيار معسكر السلام"، مؤكدا أن "هذا النصر وهذا الاعتراف هو انتصار جماعي لكل الإثيوبيين".