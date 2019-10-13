وصل المنتخب السعودي لكرة القدم إلى رام الله في الضفة الغربية لمواجهة المنتخب الفلسطيني يوم الثلاثاء في إطار التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 الذي تستضيفه قطر وكأس آسيا في 2023 التي تحتضنها الصين.

واستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل والوفد المرافق في مكتبه، في حين توجه اللاعبون في حافلتهم مباشرة الى فندق وسط المدينة. وقال عباس: "نفتخر بهذه الزيارة ونعتز بها ونشعر بأنها تجسد العلاقة التاريخية بين المملكة العربية السعودية وفلسطين".

أما رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم فأعرب عن سعادته لكونه أول مسؤول سعودي يزور الأراضي الفلسطينية بشكل رسمي. وأهدى الوفد السعودي قميصا يحمل إسم محمود عباس للرئيس الفلسطيني. وستقام المباراة عصر يوم الثلاثاء على ملعب فيصل الحسيني في بلدة الرام الملاصقة لمدينة القدس.

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