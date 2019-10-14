تحضير لحم خد البقر مع صلصة الصويا على طريقة الشيف تيري فوازان الذي يعمل حاليا في اليابان.
المكونات:
قطعة من لحم خد البقر
صلصة الصويا
جزر
الكراث
كرافس
بطاطس
مرق اللحم
أوراق الليمون الكفيري
زيت الكمأة
الثوم المعمر
البقدونس الإفرنجي
بريلا حمراء يابانية (شيزو)
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طريقة التحضير:
يطبخ خد البقر على النار من دون الكثير من الملح
تقطع جميع الخضراوت قطعا كبيرة
ثم توضع مع مرق اللحم
وتُضاف إليها أوراق الكافير الليمونية، ثم تُغطى وتُترك لمدة 15 دقيقة
ثم تنزع أوراق الكافير
ويضاف القليل من زيت الكمأة وملعقة كبيرة من صلصة الصويا اليابانية
ثم يتم تقطيع اأعشاب البقدونس والبريلا الحمراء
طريقة التقديم
يوضع خد البقر في قعر طبق الحساء
ثم توضع فوقه الخضروات
ويصب المرق
ثم ترش الأعشاب على الطبق
نصيحة: لصناعة زيت الكمأة، يمكن استخدام زيت العنب المحايد لنقع الكمأة الطازجة.