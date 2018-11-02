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وصفة فطر الشيتاكي على طريقة الشيف تييري فوازين

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وصفة فطر الشيتاكي على طريقة الشيف تييري فوازين

وصفة فطر الشيتاكي على طريقة الشيف تييري فوازين
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إليكم وصفة لذيذة يقدمها لكم الطباخ الفرنسي الشهير تييري فوازين. إنها فطر الشيتاكي الأسود المخملي... جربوها

المكونات:

  • 200 غ من فطر الشيتاكي الأسود الطازج،

  • 100 غ من فطر الشيتاكي الأسود اليابس،

  • 15 غ من بصل عسقلان أي كراث أندلسي،

  • 250 ملليتر من الحليب،

  • 150 غ من القشطة الخفيفة،

  • 30 ملليتر من نبيذ فيرموث،

  • 300 ملليتر من مرقة صدر الدجاج،

  • خل العسل،

  • لحم مقدد،

  • قطع فطر شيتاكي طازج،

  • قشطة حليب مخفوقة وكثيفة،

  • زيت زيتون بنكهة أعشاب عطرة.

    • طريقة الطهي:

    1. تُذَبل قطع الشيتاكي ويضاف اليها البصل العسقلاني ونبيذ فيرموث. ثم تترك على النار حتى ينقص سائلها.

    2. تضاف إليها مرقة الدجاج، ثم الحليب فالقشطة. وتترك على النار مدة 10-15 دقيقة.

    3. يهرس الخليط بالآلة الكهربائية ثم تصفى بالمصفاة.

    التقديم والترتيب:

    في صحن غميق، توضع شرحات فطر الشيتاكي المقلية، يضاف فوقها، قطع اللحم المقدد، ثم القليل من القشطة المخفوقة والكثيفة، بضعة نقاط من زيت الزيتون بنكهة الأعشاب العطرة وخل العسل.

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