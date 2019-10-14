اليوم السادس: آخر مستجدات العملية العسكرية التركية في شمال سوريا

الهجوم التركي على شمال وشرق سوريا يدخل يومه السادس مع احتدام المعارك وسقوط المزيد من الخسائر البشرية وعشرات اآلاف من النازحين.

وطبقاً للمرصد السوري لحقوق الانسان، لقى 64 مدنياً حتفهم منذ بدء عملية "نبع السلام" التركية وحتى الآن، كما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية مقتل 31 من عناصرها في المعارك مع القوات الموالية لتركيا منذ السبت.

في حين أعلنت الأمم المتحدة الأحد أن القتال الدائر في شمال سوريا إثر الهجوم العسكري الذي تشنه أنقرة منذ أيام لإقامة منطقة آمنة في المنطقة قد أدى حتى الآن إلى نزوح أكثر من 130 ألف شخص من ريف رأس العين وتل أبيض بحسب أرقام المنظمة الأممية. حيث نزحوا إلى مدن وبلدات بعيدة نسبياً عن القتال الدائر حيث تم إيواؤهم في المدارس التي من المفروض أن تستقبل تلاميذ المنطقة لأخذ قسطهم من التعليم، محذرة من أن الرقم قد يصل إلى 400 ألف.

دخول قوات الأسد

وقال الإعلام الحكومي السوري اليوم الاثنين إن قوات دمشق دخلت بلدة تل تامر عقب الاتفاق الذي توصل إليه نظام الرئيس بشار الأسد مع الأكراد بشأن نشر قوات سورية للتصدي للهجوم التركي في شمال البلاد.

وتطل البلدة على طريق سريع يتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة حيث يربط شمال شرق سوريا بغربها وهو الطريق الذي أعلنت القوات التركية أمس الأحد عن السيطرة عليه.

وتبعد تل العين 35 كيلومتراً عن مدينة رأس العين التي تعتبر أهم محاور العملية التركية.

هبوط سعر الليرة التركية

وانخفض سعر الليرة التركية اليوم الاثنين عقب تهديدات ترامب بفرض عقوبات قتصادية "قوية" على أنقرة.

وقال ترامب في تدوينة على موقع تويتر إن وزارة الخزانة الأمريكية مستعدة لإصدار العقوبات وسط ما وصفه "بإجماع كبير" على إقرارها.

Dealing with @LindseyGrahamSC and many members of Congress, including Democrats, about imposing powerful Sanctions on Turkey. Treasury is ready to go, additional legislation may be sought. There is great consensus on this. Turkey has asked that it not be done. Stay tuned! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 13, 2019

تدابير فرنسية

وأعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان لها اليوم الإثنين عن اتخاذها لتدابير من أجل حماية جنودها ومدنييها في المنطقة وخاصة في ظل إعلان الولايات المتحدة يوم الأحد عن بدء إجلائها لحوالي 1000 جندي أمريكي من شمال شرق سوريا.

وقال البيان: "ستتخذ التدابير خلال الساعات القادمة لضمان سلامة العسكريين والمدنيين الفرنسيين المتواجدين في المنطقة ضمن جهود التحالف الدولي المحارب لتنظيم الدولة الإسلامية والعمل الإنساني".

وشكلت فرنسا حليفاً أساسياً للولايات المتحدة بجانب قوات سوريا الديمقراطية التابعة للأكراد ضمن قوات التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق.

وقالت فرنسا سابقاً إن الانسحاب الأمريكي من المنطقة سيدفعها هي الأخرى إلى سحب جنودها ومدنييها.

عقوبات أمريكية

وقال مسؤول أمريكي رفض ذكر اسمه لوكالة رويترز مساء الأحد إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تستعد لفرض حزمة من العقوبات الاقتصادية ضد أنقرة في أعقاب العملية العسكرية التركية.

وقالت رويترز إنه من الممكن أن يتم التصديق على العقوبات الأمريكية خلال بداية الأسبوع الجاري.