أمن عالمي: تفكيك شبكة تستغل الأطفال جنسياً واعتقال 300 شخص في 38 بلداً

أعلنت السلطات البريطانية والأمريكية تفكيك موقع على الإنترنت يروج للاستغلال الجنسي للأطفال، كان يبيع مشاهد مصورة لاعتداءات جنسية ضحاياها من الأطفال وتم خلال العملية القبض على 337 شخصًا في 38 دولة. وإثر تفكيك الموقع الذي وصف بأنه "لا مثيل له" تم توجيه التهمة إلى مديره الكوري الجنوبي في الولايات المتحدة.

وكانت عمليات الاعتقال على صلة بموقع "مرحبًا بكم في فيديو"، الذي كان من أول المواقع التي عرضت بيع "مقاطع فيديو مثيرة للاشمئزاز" باستخدام عملة البيتكوين المشفرة، وفقًا لبيان صادر عن الهيئة البريطانية لمكافحة الجريمة المنظمة.

وقالت وزارة العدل الأمريكية إن الموقع مثَّل "أكبر سوق للاستغلال الجنسي للأطفال من حيث حجم المحتوى". وقد جمع 250 ألف مقطع فيديو كثير منها لم يكن معروفًا حتى ذلك الحين، وتم تنزيلها أكثر من مليون مرة. وتولى إدارة الموقع من كوريا الجنوبية جونغ وو سون البالغ من العمر 23 عامًا، والذي تم سجنه بالفعل في بلاده ووجهت إليه التهمة هذا الأربعاء في الولايات المتحدة.

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وقال المصدر نفسه إن العملية "أنقذت ما لا يقل عن 23 من الأطفال"، الذين يعيشون في الولايات المتحدة واسبانيا والمملكة المتحدة، وكانوا ضحايا الاعتداء الجنسي من قبل مستخدمي الموقع الذي كانت تستضيفه "الشبكة المظلمة"، والتي تضم مجموعة من الشبكات المشفرة والمخفية داخل جزء من الإنترنت لا يمكن الوصول إليه عن طريق محركات البحث التقليدية.

واكتشف المحققون البريطانيون الموقع في إطار التحقيق في قضية العالم الجيوفيزيائي ماثيو فالدر الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة 25 عامًا بعد اعترافه في العام 2017 بارتكاب 137 جريمة بما في ذلك التحريض على اغتصاب أطفال ومشاركة صور لاعتداء جنسي على مولود جديد، وفقا للشرطة البريطانية.

وأدين في المملكة المتحدة سبعة رجال وحكم على أحدهم بالسجن 22 عاماً لإدانته باغتصاب صبي عمره خمس سنوات والاعتداء الجنسي على فتاة تبلغ من العمر ثلاث سنوات ظهرت في شريط على موقع "مرحبا بكم في فيديو".