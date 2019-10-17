ذكرت وزارة الآثار المصرية أن علماء الآثار اكتشفوا ما لا يقل عن 20 تابوتا خشبيا قديما في مدينة الأقصر جنوب مصر.

وقالت الوزارة في بيان الثلاثاء، إن علماء الآثار عثروا على التوابيت في مقبرة العساسيف.

وتضم المقبرة الواقعة في بلدة طيبة الجنوبية القديمة مقابر يرجع تاريخها إلى العصور الوسطى والمملكة الحديثة والفترات المتأخرة ما بين 1994 قبل الميلاد إلى 332 قبل الميلاد.

ونشرت الوزارة صورا تُظهر توابيت ملونة بنقوش ولوحات ووصفتها بأنها واحدة من "أكبر وأهم الاكتشافات" في السنوات الأخيرة.

وقالت الوزارة إنها ستعلن عن المزيد من التفاصيل في مؤتمر صحفي يوم السبت.

وتسعى مصر إلى الترويج لاكتشافاتها الأثرية الجديدة على أمل إحياء قطاع السياحة الذي تضرر بشدة من الاضطرابات التي أعقبت ثورة 2011.