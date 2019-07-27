علماء آثار إسرائيليون يكتشفون مدينة عمرها 3000 سنة يعتقد أن موطن المحارب العملاق جالوت

ذكرت صحفية هآرتس الإسرائيلية أن علماء الاثار تمكنوا من اكتشاف مدينة قديمة يبلغ عمرها نحو 3000 عام تحت مدينة "غات" في فلسطين القديمة والتي تقع في منطقة تل الصافي شمال غرب محافظة الخليل، هذه المدينة تعتبر أقدم وأبرز المدن التوراتية القديمة والتي يقال إنها كانت موطن جالوت.

ووفقاً لصحفية هآرتس فإن العلماء المشاركون في حملة التنقيب الصيفية أكدوا وجود آثار عملاقة جداً حسب معايير تلك الفترة وخاصة المدرجات الضخمة للمدينة التي ترتكز على أعمدة كبيرة مصنوعة من الصخور الحجرية الثقيلة.

وبحسب عالم الآثار أرين ماير بجامعة بار إيلان، والتي يقود الحملة الاستكشافية في غات، فإن المباني بما في ذلك المعابد والمنازل التي وجدت في تلك المنطقة ضخمة بشكل ملفت ومثيرة للإعجاب حيث تصل سماكة الجدران إلى أربعة أمتار وأكثر. كما يؤكد العلماء أن هذه المدينة مترامية الأطراف وقد تصل مساحتها إلى أكثر من 140 هكتاراً ويمكن أن يسكنها ما يقارب 10 آلاف شخص وبهذا تعتبر واحدة من أكبر المدن فيما كان يعرف ببلاد الشام والتي ترجع إلى العصر الحديدي.

هذا و قد جاء ذكر جالوت في الانجيل في اصحاح صموئيل :" فخرج رجل مبارز من جيوش الفلسطينيين اسمه جليات من جات طوله ست أذرع وشبر. 5 وعلى راسه خوذة من نحاس وكان لابسا درعا حرشفيا ووزن الدرع خمسة الاف شاقل نحاس. 6 وجرموقا نحاس على رجليه ومزراق نحاس بين كتفيه. 7 وقناة رمحه كنول النساجين وسنان رمحه ست مئة شاقل حديد وحامل الترس كان يمشي قدامه. " (1 صموئيل 17: 4 ، 5 ، 7)

كما ذكر في القران الكريم في سورة البقرة : فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ (251)

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