هولندا: توقيف رجل ثان بتهمة التورط في قضية احتجاز أشخاص 9 سنوات

أعلنت الشرطة الهولندية، أنّها أوقفت رجلاً ثان بتهمة التورط في قضية عزل أفراد عائلة عن العالم الخارجي لتسع سنوات داخل إحدى الغرف السرية في مزرعة قرب قرية روينرولد في مقاطعة درونتون شمال شرقي البلاد .

وقالت شرطة درونتون في ​بيان أصدرته يوم أمس الخميس: "اعتقلنا اليوم مشتبهاً به ثان في قضية روينرولد" موضحةً أن الرجل تم توقيفه على خلفية الاشتباه بتورطه في احتجاز أشخاص بصورة غير قانونية وإلحاق الأذى بهم.

وأوضح البيان أن الرجل الذي تمّ توقيفه أمس يبلغ من العمر 67 عاماً وهو من سكّان قرية روينرولد، كما أنّه أحد الأشخاص الستة التي تم العثور عليهم يوم الاثنين الماضي.

يذكر أن الشرطة تلقت الاثنين الماضي بلاغاً من شاب يفيد بأنه "يشعر بالقلق على مصير أسرته" التي تعيش في مزرعة قرب قرية روينرولد حيث وجدت الشرطة خمسة أشقاء تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاماً ورجلاً مريضاً يُعتقد أنّه والدهم، كانوا جميعهم يعيشون معزلين تماماً عن العالم الخارجي، وذكرت وسائل الإعلام أن الأفراد احتفظوا بمعتقدات "نهاية العالم" المروعة ، لكن الشرطة لم تستطع تأكيد هذه المعلومات.

وكانت الشرطة أوقفت الثلاثاء الماضي رجلاً يبلغ 58 عاماً من العمر، كان يقوم بدفع أجار المزرعة، ووجهت إليه تهمة "احتجازٌ غير قانوني لآخرين وحرمانُهم من الحرية والتسببُ بالأذى الصحي لهم"، وأمس قررت المحكمة تمديد احتجاز الرجل لمدة أسبوعين على أقل تقدير.

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