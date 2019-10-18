ترامب يفتح جبهة حرب تجارية جديدة ويفرض رسوما جمركية بقيمة 7,5 مليارات دولار على السلع الأوروبية

تفرض الولايات المتحدة بداية من الجمعة رسوما جمركية جديدة على سلسلة واسعة من السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 7,5 مليارات دولار، في ضربة جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الرغم من التهديدات الأوروبية باتخاذ تدابير انتقامية.

ودخلت هذه الرسوم الجمركية حيز التنفيذ عند الساعة 00,01 بتوقيت غرينتش وتشمل الطائرات التي تنتجها مجموعة إيرباص للصناعات الجوية والنبيذ الفرنسي والويسكي "الاسكتلندي" والأجبان وغيرها من المنتجات الأوروبية.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت مطلع الشهر الجاري عزمها على فرض هذه الرسوم على سلع أوروبية، بعدما أجازت منظمة التجارة العالمية لواشنطن المضي قدما في خطوتها ردا على دعم الاتحاد الأوروبي لشركة "إيرباص" لصناعة الطائرات.

وتبلغ الرسوم عشرة بالمئة على الطائرات المستوردة من الاتحاد الأوروبي و25 بالمئة على منتجات أخرى من بينها النبيذ والأجبان والقهوة والزيتون، حسب لائحة نشرها مكتب الممثل الأمريكي للتجارة.

وأوضح المكتب أن الجزء الأكبر من العقوبات سيطبق على السلع المستوردة من فرنسا وألمانيا واسبانيا وبريطانيا "الدول الأربع التي تقف وراء الدعم المالي غير القانوني" المقدم لمجموعة الصناعات الجوية الأوروبية.

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وكأول رد فعل على الإجراء، حذّر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الخميس من أنه إذا مضى الرئيس دونالد ترامب في خطته بفرض رسوم جمركية على السلع الأوروبية بسبب الخلاف حول شركة إيرباص، فسيكون لذلك تداعيات "ملموسة". وقال لومير بعد اجتماعه مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن "هذه القرارات سيكون لها عواقب سلبية للغاية سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية".

كما حذّر لومير الولايات المتحدة من فتح جبهة أخرى في حروبها التجارية، مع انغماس واشنطن بالفعل في معركة رسوم مكلفة مع الصين.

ومن المقرر أن يجتمع لومير مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر بعد ظهر الجمعة، وأكد محاولته مرة أخرى العمل من أجل التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض.

من جهته تعهد الاتحاد الأوروبي بالرد برسوم عقابية خاصة به بموازاة قضية أخرى في منظمة التجارة العالمية ضد شركة بوينغ الأميركية.