شاهد: المهرجان التاسع والأربعين للفن واليقطين في كاليفورنيا

نظم سكان مدينة "هاف مون باي" في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، المهرجان السنوي للقرع التاسع والأربعين "للفنون واليقطين" الذي استقطب ما يقرب من 100 ألف زائر في شارع المدينة الرئيسي. يستعرض المهرجان اليقطين مع فرقة مسيرة في عرباتٍ ذات منصة. ويلي الاستعراض مسابقة لأكل الفطائر ويعد الحث الكبير في المهرجان، حيث يتبارى المشاركين على أكل الفطائر دون استعمال ايديهم لالتقاط الفطيرة وإنما فقط باستعمال الفم. كما توج أجد المزارعين صاحب أكبر قرع في المهرجان حيث بلغ ورنه 986 كيلوغراماً، وحاز على 15 ألف دولار كجائزة مميزة.