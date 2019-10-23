هواوي تطلق هاتفها "جي 5 مات إكس" القابل للطي في الصين

أعلنت شركة "هواوي" الصينية عن إطلاق هاتفها "جي5 مات إكس" القابل للطي، اليوم الأربعاء، في الصين، وقد بدأت صالات العرض ببيع الجهاز الذكي.

وكان مقرراً أن يتم إطلاق جهاز "جي5 مات إكس" في شهر حزيران/يونيو الماضي، إلا أن شركة "هواوي" أجّلت إطلاقه أربعة أشهر بدعوى أنّها تجري اختبارات للجهاز مع مختلف الشركات المخدّمة.

وذكرت "هواوي" في موقعها الرسمي على "ويبو"، نقلاً عن رئيس قسم الهواتف المحمولة في الشركة هي جانغ، أنها باعت أكثر من 200 مليون هاتف في العام 2019.

يذكر أن تسريبات تحدثت في شهر حزيران/يونيو الماضي عن أن حظر "غوغل" على "هواوي" لن يطال نظام التشغيل "جي مات إكس" الجديد، بل سيعمل هذا الجهاز بنظام "أندرويد" متكامل.

ومن أهم ما يميز الهاتف هو تصميمه الفريد الذي يجعل شاشته الكبيرة تطوى للخارج، ليتحول إلى هاتف ذكي بمقاس عادي، كما أن شاشة الهاتف تتمتع بدقّة عرض عالية، ويمتلك الجهاز ذاكرة داخلية بسعة كبيرة، أما ذاكرة الوصول العشوائي له فتبلغ 8 غيغابايت، وسعة بطارية الجهاز تصل إلى 4500 مل أمبير، ومعالجه من نوع "هي سيليكون كيرين 980" ما يعني أن الجهاز يمتلك كل العوامل التي تمنحه سرعة عالية في التعامل مع البيانات ونقلها وتحميلها عبر شبكة "جي5".

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