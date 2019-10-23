جنبلاط ليورونيوز: باسيل خرب العهد والتعديل الوزاري ضروري وأدعو لانتخابات مبكرة

لبنان ينتفض.. مشهدٌ فريد في لحظة فارقة يعيشه اللبنانيون هذه الأيام.. ضريبة الواتساب كانت القشة التي قصمت ظهر البعير في وطن أثخنته الحروب الداخلية والصراعات الإقليمية..

رُفعت الأيادي وعلت الصرخات في الشوارع وانتفض مئات الآلاف من اللبنانيين رفضا للأوضاع المعيشية الصعبة وفوق هذا كله كانت المظاهرات طلاقا مع الطبقة السياسية الحاكمة والتي يصفها أغلب اللبنانيين بـ "الفاسدة".

"كلّن يعني كلّن" ودون استثناء لطائفة أو فريق. هتافات ترجمتها الوحيدة هي أنه لا عودة إلى الوراء. يقول المتظاهرون: "الطرقات لن تفتح، ولن تعود المياه إلى مجاريها، قبل استقالة "الكل"، ولتقفل المدارس، الشارع اليوم يقدم لأطفالنا أفضل الدروس في الوطنية .. اليوم الحكم للشعب وحده".

في هذا الجو المشحون والتخبط السياسي، ورغم الورقة الإصلاحية التي أعلن عنها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، يبدو أن الشارع لم يأبه بتلك القرارات. واستمر في الاحتجاج بالرغم من الانتشار المكثف لعناصر الجيش وقوى الأمن والمحاولات المستمرة لفتح الطرقات المغلقة في محاولة قُرأت على أنها محاولة من السلطات لإنهاء هذا التحرك، خصوصا بعد تحذير رئيس مجلس النواب نبيه بري من الفراغ.

كان لـ" يورونيوز" هذا الحديث الخاص مع الزعيم الدرزي ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط للحديث عن آخر المستجدات في الشارع اللبناني. سألنا النائب والوزير السابق الذي يشغل نجله تيمور منصبا نيابيا عن موقفه من الاتهامات الموجهة ضده بركوب الموجة وعن دوره في الدعوات المنادية بسقوط العهد وعما إذا كان يؤيد نهاية المحاصصة الطائفية والإقطاع السياسي.

يورونيوز: أنت نائب برلماني سابق ووزير سابق ولديكم وزراء في الحكومة. المتظاهرون في لبنان خرجوا ليقولوا "كلّن يعني كلّن" أي أنهم يحمّلون كل الساسة مسؤولية ما آل إليه البلد. وكلن يعني كلّن تشملكم أيضا؟ ما ردكم؟

رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي: "هذا هو شعارهم وقد يكونوا محقين، لكن لم نتخذ قرار بالخروج من الحكومة، نحن مع التعديل من الداخل. والورقة، التي تسمى إصلاحية وخرج بها مجلس الوزراء اعترضنا عليها في الداخل وفي الخارج وسنستمر في المطالبة، نحن مع تعديل حكومي ومع انتخابات مبكرة".

يورونيوز: إذا أنتم ترون أن هذه الورقة الإصلاحية التي أعلن عنها رئيس الحكومة سعد الحريري غير كافية؟

رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي: "ليست اصلاحية لأنني بالأساس كحزب اشتراكي، بالأساس وقبل هذه الأزمة نحن ضد الخصخصة. وطرح الخصخصة اليوم يعني بيع القطاع العام وبيع ملك الشعب، وهنا نحن نرفض هذا الأمر وخاصة أن هناك أناس مشبوهين يريدون شراء الاتصالات، الكهرباء وغيرها من القطاعات المنتجة وطبعا شركة الميدل إيست الناجحة".

يورونيوز: من هم هؤلاء الناس المشبوهون؟

رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي: "لا أريد أن أدخل في التسميات ولكن في المبدء أنا مع الحفاظ على الملك العام، ولست مع بيع الملك العام. يريدون بيع الملك العام كي يكسبوا بعضا من الوقت، وكي يكسبوا بعضا من المال لكن بعد أن نبيع الملك العام ماذا نفعل، نشتري الوقت، مع انني مع تحسين أداء الملك العام، تحسين الإدارة، وهذا لا يتم إلا من خلال حكومة جديدة، مع التعديل الحكومي، وحقائب جديدة، تبديل حقائب".

يورونيوز: هناك من يتهمكم بركوب موجة الاحتجاجات ما قولكم؟

رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي: "كلا، ليس لدينا إزدواجية، إنني أعلم المشاكل والمصاعب التي يتعرض لها الحزب الاشتراكي، كثيرون من المناصرين والحزبيين نزلوا إلى الساحات، لكن ليس لدينا نحن كحزب مركزيا أي قرار بالنزول إلى الساحات. نحن لا نستطيع أن نتحمل إزدواجية، كان كلامي صريحا لا زلت في الحكومة وأتحمل هذه المسؤولية حتى لو على خسارة".

هل تؤيدون الدعوات لسقوط العهد، وكيف ترون تعامل "حزب الله" مع المظاهرات؟

رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي: "سقوط العهد هذا شعار طرحناه في الـ2005 في ثورة الأرز، هناك فرق بين سقوط العهد وبين أن نتخلص من رموز الاستبداد لهذا العهد وبالتحديد وزير خرب العهد وهو صهر العهد السيد باسيل (وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل)".

هل أنتم مع نهاية نظام المحاصصة الطائفية والإقطاع السياسي في لبنان؟

رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي: "نعم وهذا مطلب قديم من قبل كمال جنبلاط، والحركة الوطنية. لكن اليوم طبعا لا نستطيع أن نشرح للجيل الجديد هذا التاريخ، هذا يتخذ وقت.

"اليوم اللحظة دقيقة، نحن مع تغيير النظام الطائفي، وبرهن الشعب اللبناني أنه تجاوز كل الحدود الطائفية والمناطقية".

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