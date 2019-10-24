الجزائر: توقيف رئيس تحرير صحيفة "لو بروفنسيال"

تم توقيف مصطفى بن جامع رئيس تحرير صحيفة "لو بروفنسيال" التي تصدر في عنابة شرق الجزائر اليوم الأربعاء والتي عرفت بتغطيتها المكثفة لحركة الاحتجاج في الجزائر، بحسب ما أعلنت الصحيفة.

وقالت الصحيفة عبر فيسبوك إنه تم توقيف جامع في مقر الصحيفة من قبل أربعة شرطيين يرتدون الزي المدني، وقاموا بمصادرة الوحدة المركزية لحاسوب رئيس التحرير.

وأضافت أنه تم اقتياد الموقوف إلى المقرات الأمنية بولاية عنابة.

M Bendjama Mustapha, rédacteur en chef du journal Le Provincial, a été arrêté cet après-midi sur les lieux de son... Publiée par Le Provincial sur Mercredi 23 octobre 2019

وكان تم توقيف بن جامع في نهاية حزيران/يونيو بعنابة حين كان يغطي تظاهرة أسبوعية ضد النظام. وتم الإفراج عنه بعد ثماني ساعات واتهم الشرطة بالاعتداء اللفظي والجسدي عليه أثناء توقيفه.

وهو خامس صحافي يتم توقيفه في الأسابيع الأخيرة.

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