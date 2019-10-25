كانت البطلة الأولمبية السلوفينية تينا ترستنجاك سيدة اليوم الثاني لمسابقة الغراند سلام أبو ظبي، حيث تفوقت في الجولات التمهيدية التي خاضتها على بطلة أمريكا اللاتينية مايلين ديل تورو كارفاخال، وتمكنت من تنفيذ تثبيت حاسم في النهائي، لتفوز بخامس ميدالية ذهبية لها.

ومنح الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي، الميدالية الذهبية لترستنجاك.

وصرحت ترستنجاك عقب التتويج "هذا ليس سهلاً، ربما يبدو سهلاً. عندما تكون هناك فرصة استغلها، كما تعلم. في بعض الأحيان لا أستطيع ذلك، لكن هنا كانت هناك فرصة وأنا سعيدة لكوني استغليتها ".

وفاز التركي بلال سيلوغلو على الكندي مارغليدون في نهائي وزن 73 كيلوغراماً، وتمكن سيبوغلو في الثلاثين ثانية الأخيرة من النزال من تغيير اتجاه حركته بعدما لف ساقه على ساق خصمه ليهدي تركيا أول ميدالية في بطولة غراند سلام بعد غياب دام 6 سنوات عن منصات التتويج.

وتسلم ميداليته من قبل نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيكتور هوسار.

وقال سيلوغلو عقب التتويج "لقد شعرت بالراحة في أسلوبي الأول، لكن خصمي يعرف هجماتي، لذلك أجبرت على تغيير طريقة هجومي واعتمدت على جانبي الأضعف، لقد كانت تقنية رائعة بالنسبة لي، لا سيما أنني نفذتها في الثواني الأخيرة، تقنية الوزا آري أنهت الجزء الأخير من النزال، وشعرت بأنها كانت رائعة للغاية "

وكان نهائي السيدات في فئة 70 كيلوغراماً هولنديًا خالصا، وفازت البطلة الأوروبية كيم بولينغ على زميلتها بحركة أوسوتو رائعة، ومنح ضيف الاتحاد الدولي للجودو رادو بوديانو الميدالية لبولينغ.

وكان يوما رائعا لـ لي مون جين المصنف رقم 406 في العالم في وزن أقل من 81 كيلوغرام، بعد فوزه على الجورجي ميسورازي في النهائي.

ونفذ الكوري حركتين حاسمتين سجل الأولى من خلال تقنية وزا آري، والثانية كانت ايبون، ليتوج جين بميدالية في أول مشاركة له في مسابقات الغراند سلام.

وقد كان مسروراً للغاية لوضع بصمته في الساحة الدولية، وحصل على ميداليته من قبل ضيف الاتحاد الدولي للجودو إيف مارشان.

وكانت حركة اليوم للفنزويلية إلفيسمار رودريغيز، التي نفذتها ضد البطلة الأولمبية البريطانية سالي كونواي، حين قامت بلف ذراع منافستها وأسقطتها أرضا، لتفوز بميدالية برونزية بحركة ايبون رائعة.