شاهد: لوحة معلقة لسنوات في مطبخ عجوز فرنسية تباع بـ24 مليون يورو

شهدت دار أكتيون للمزادات في فرنسا بيعَ لوحة زيتية للفنان الإيطالي تشيمابوي، تعود للقرن الثالث عشر وكانت مفقودة لوقت طويل، وبِعَتْ يوم أمس الأحد بمبلغ 24 مليون يورو وهو ما يعادل أكثر من أربعة أمثال الثمن الذي كان يخمَّن لها.

وكانت اللوحة، ”كرايست موكد“، التي يبلغ طولها 26 سم، وعرضها 20 سم، معلقة لسنوات بالقرب من إناء للطهي في مطبخ عجوز فرنسية في منطقة كومبياني شمالي العاصمة باريس.

ولم تكشف دار المزادات عن هوية المشتري، لكنها قالت إن متحفا أجنبيا كان من بين المزايدين عن اللوحة التي ترجع إلى أوائل عصر النهضة.

وقال دومينيك لو كوينت رئيس دار مزادات أكتيون في منطقة سونلي شمالي فرنسا "عندما يتم عرض عمل لفنان نادر مثل تشيمابوي، عليك أن تكون مستعدا للمفاجآت، هذا أول عمل يُعرض لتشيمابوي".

ويجدر بالذكر أن الفنان تشيمابوي الذي ولد في فلورنسا بإيطاليا في منتصف القرن الثالث عشر وتوفي في بيزا في أوائل القرن الرابع عشر، يعدّ أحد أهمّ الفنانين المصوّرين، ومن أهم أعماله زخرفة مذبح كنيسة سيسيليا ولوحة العذراء في متحف لندن، وفي لوحة العذراء وضع تشمابوي طريقة جديدة في التصوير إذ كانت اللوحة عبارة عن هيرموني مرهف من الظل والضوء والمنظور.

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