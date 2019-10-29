شاهد: تركية تحطم رقماً قياسياً جديداً بالسباحة تحت مياه جليدية

حطمت غواصة تركية رقماً قياسياً جديداً بقطعها مسافة 100 متر سباحة تحت الماء في أحد الكهوف في البلاد.

وسجلت ساهيكا إركومين الرقم القياسي الجديد لموسوعة غينيس، يوم الإثنين 28 تشرين الأول/أكتوبر، بسباحتها دون زعانف وبسحبة نفس واحدة لمئة متر في المياه الجليدية لكهف جيلندري الذي يقع في مرسين جنوب تركيا ويعود إلى العصر الجليدي.

وأهدت الفتاة البالغة من العمر 34 عامًا وصاحبة الأرقام القياسية نجاحها الجديد لبلادها وأدت التحية العسكرية في إشارة إلى تضامنها مع الجيش التركي.

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