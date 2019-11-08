"بيض جليدي" ينتشر على شاطئ جزيرة فنلندية.. كيف تشكّل؟

في ظاهرة بيئية نادرة، انتشرت آلاف "البيوض الجليدية" على شاطئ في جزيرة هايلوتو الفنلندية بخليج بوثنيا في أقصى شمال بحر البلطيق، حيث، يقول الخبراء إن قطعاً صغيرة من الجليد دفعتها الرياح وأصبحت بيضاوية الشكل.

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن المصوّر ريستو ماتيلا كان يسير وزوجته، يوم الأحد الماضي، على شاطئ مارغانيمي في جزيرة هايلوتو، حيث صادفا وجود كرات جليدية تغطي مساحةً من الشاطئ عرضها 30 متراً.

ونقلت الصحيفة عن ماتيلا، قوله: كان حجم غالبية تلك الكرات، بحجم كرة قدم تقريباً، وهناك كرات أصغر وأخرى أكبر ويصل قطر الواحدة فيها إلى نحو مائة سنتم، مستطرداً بالقول: "كان منظرٌ رائع، لم أر قط مثل هذه الظاهرة"، والتقط ماتيلا صورا لهذه الظاهرة البيئية التي يقول الخبراء إنها تحدث فقط ضمن ظروف اسثنائية للغاية.

وأوضح المتخصص في علوم الجليد بالمعهد الفنلندي للأرصاد الجوية، جوني فانيو، أن "البيوض الجليدية" أمرٌ ليس شائعاً، ولكنه يمكن أن يحدث مرة واحدة في العام ضمن ظروف مناخية معيّنة.

وأوضح أنه لتشكيل تلك الكرات الجليدية، يجب ان يتوفّر هواءٌ بدرجة حرارة أقل من الصفر، وماءٌ بحرارة قريبة من درجة التجمّد، وشاطئ رملي ضحل، ومنحدرٌ وأمواجٌ هادئة ارتفاعها ضعيف.

ويعدّ فصل الخريف هو الوقت المثالي لرؤية هذه الظاهرة، وفقًا للدكتور جيمس كارتر، الأستاذ في الجيولوجيا بجامعة إلينوي الحكومية، الذي يقول: إن كرات الجليد تتشكل حينما تتكسر مياه الأمواج المضطربة بالقرب من الشاطئ لتشكّل طبقة من الجليد الذائب.

ويضيف الدكتور جميس قائلا: "بفضل المصور الذي نشر الصور، يستطيع العالم الآن رؤية شيء لن يتح للكثيرين رؤيته من قبل".

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