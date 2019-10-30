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إسرائيل

إضراب جميع سفارات وقنصليات إسرائيل حول العالم

 محادثة
بقلم:  يورونيوز 
السفارة الإسرائيلية في الولايات المتحدة الأميركية
السفارة الإسرائيلية في الولايات المتحدة الأميركية -
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Krokodyl
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أغلقت السفارات والقنصليات الإسرائيلية حول العالم، منذ ساعت اليوم، الأربعاء، الأولى، أبوابها، بعد إضراب أعلن عنه الدبلوماسيون الإسرائيليون والملحقون العسكريون على خلفية مشاكل مزمنة مع وزارة المالية.

وقالت مصادر إعلامية إسرائيلية إن الإضراب الذي بدأ في تمام الواحدة فجراً، تم التنسيق له بين وزارتيْ الخارجية والدفاع والاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية (هستدروت).

ويأتي الإضراب، الذي لم يحدد موعد نهايته، بعد معلومات عن تراجع الوزارة المالية عن اتفاق سابق تمّ مع ممثلين عن العاملين في السلك الدبلوماسي حول الرواتب المصروفة للعاملين في القطاع وأوضاعهم عامة.

وأعلنت القنصلية العامة الإسرائيلية في الولايات المتحدة الأميركية عبر حسابها على إنستغرام أن أبوابها ستكون مغلقة بسبب قرار وزارة المالية الأخير، الذي اعتبرته خرقاً للتفاهم الذي توصل إليه الطرفان في تموز/يوليو الماضي.

وجاء في منشور القنصلية "بسبب القرار الذي اتخذته وزارة المالية الإسرائيلية، وهو يعدّ خرقاً للتفاهم الذي توصلنا إليه، ووقع عليه مدير عام وزارة المالية في الحادي والعشرين من تموز/يوليو، 2019، واتخاذ إجراء أحادي الجانب يخالف البروتوكول المعمول به منذ عقود، تجد القنصلية نفسها مجبرة على إغلاق أبوابها".

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ANNOUNCEMENT: Due to the decision of the Israeli Ministry of Finance to breach understandings that were agreed upon and signed by the Director General of the Ministry of Finance on July 21, 2019, and to apply a one-sided procedure that alters a protocol that has been in place for several decades, we are forced to close the diplomatic mission. No consular services will be provided and no one will be allowed to enter the Embassy/Consulate. Israeli diplomats are committed at all times to strive to enhance Israel’s strength and resilience. Unfortunately, the decision of the Ministry of Finance does not leave us any choice but to take the above-mentioned action, since the vital interests of the State of Israel have been harmed. We hope that this crisis will be resolved as soon as possible. הודעת הקונסוליה הכללית של ישראל לניו אינגלנד יום רביעי, 30 באוקטובר 2019 בשל החלטת משרד האוצר להפר הסכמות שהושגו ונחתמו על ידי מנכ"ל האוצר ב-21.7.2019 ולהחיל על שליחי המדינה בחו"ל נוהל חד צדדי המשנה נוהל בן עשרות שנים, אנו נאלצים לסגור את הנציגות. לא יינתנו שירותים לקהל ולא תתאפשר כניסה לנציגות. יום יום אנו פועלים לקידום מעמדה וחוסנה של מדינת ישראל. לצערנו, משרד האוצר לא הותיר לנו ברירה שכן הוא פוגע בכלי העבודה החיוניים למדינת ישראל. אנו תקווה כי העניין יוסדר במהרה.

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وأضاف البيان أن الخدمات القنصلية لن تؤمن اليوم كما أنه سيمنع دخول المواطنين الإسرائيليين إلى مبنى القنصلية، ما من شأنه أن يؤثر على السياح والمواطنين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية حول العالم.

بالعودة إلى المشكلة بين العاملين في السلك الدبلوماسي ووزارة المالية، كانت الأخيرة تطمح إلى إجراء تعديلات في الطرق التي يتم بها تسديد رواتب الموظفين، ما قد يؤثر بشكل كبير على الدبلوماسيين الذين سبقوا واشتكوا من تخفيض الرواتب.

بحسب صحيفة التايمز الإسرائيلية إن ميزانيات الوزارات الإسرائيلية تضاعفت في السنوات العشرين الأخيرة، باستثناء وزارة الخارجية. وتملك إسرائيل 69 سفارة حول العالم و23 قنصلية.

من جهتها قالت وزارة المالية إن اتخذت الإجراء الأخير بسبب "العجز الكبير" الذي تعاني منه الميزانية.

وتقول صحيفة "جيروزاليم بوست" إن الإضراب سيؤثر أيضاً على تحرك الفلسطينيين، إذ ستقفل المعابر بين الضفة الغربية وإسرائيل وقطاع غزة وإسرائيل أيضاً.