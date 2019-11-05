شاهد: حريق مهول في سوق بمدينة لاغوس النيجيرية

شبّ حريق مهول في سوق بالوغان الشهير وسط مدينة لاغوس النيجيرية. وحاول رجال الإطفاء، بكل الوسائل، السيطرة على الحريق الذي اندلع في مبنى من خمسة طوابق حيث اجتاحت النيران القسم العلوي من المبنى.

وكإجراء احترازي، قامت السلطات بقطع حركة المرور على مستوى الطريق المؤدية إلى السوق التجاري لتسهيل وصول سيارات الإطفاء التابعة لمصلحة الحماية المدنية إلى مكان الحريق لإخماده.

وتداولت وسائل الإعلام صور دخان أسود كثيف ونيران من المبني الذي شبّ فيه الحريق. وحسب السلطات تبقى أسباب الحريق مجهولة. وتعتبر لاغوس العاصمة التجارية لنيجيريا، وهي من أكثر المدن اكتظاظا بالسكان في نيجيريا ومنطقة غرب افريقيا.

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