شاهد: متجر فرنسي شهير يسدل الستار عن "واجهة خاصة لعيد الميلاد" في باريس

أسدل متجر برانتون (الربيع) الشهير الباريسية الستار عن واجهة خاصة بعيد الميلاد، من المقدر أن يشاهدها أكثر من عشرة ملايين شخص هذا العام. وتضم المجموعة دمى لحيوانات مختلفة، مثل الديك الرومي الذي يرقص في المطبخ، الدجاجة العملاقة التي ترش العطور وفئران "تهبط من أعلى". وأطلق اسم "عيد ميلاد فضولي جداً" لهذا العام على العرض. واستغرق تحضير هذه المشاهد إضافة إلى الزينة المصاحبة حوالي 650 ساعة بحسب المتجر...
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