شاهد: بداية العد التنازلي لموسم الكرنفال في ألمانيا

في تمام الساعة الحادية عشرة بالضبط من يوم الاثنين الموافق لـ 11 نوفمبر-تشرين الثاني، بدأ موسم الكرنفال الألماني في العديد من المدن. وتشهد هذه المناسبة تدفق عشرات الآلاف من سكان كولونيا ودوسلدورف ومدن أخرى على نهر الراين للاحتفال بموسم الكرنفال الذي يبدأ انطلاقه يوم الأحد.
ويشهد الكرنفال أجواء احتفالية من غناء ورقص بين مسؤولي المدينة والسكان المحليين الذين يرتدون ملابس تقليدية وأقنعة خاصة بالكرنفال.
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