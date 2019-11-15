توقيف عراقي-ألماني بعد إبعاده من تركيا بتهمة "التشدد"

أوقفت السلطات الألمانية رجلا من أصول عراقية ويحمل الجنسية الألمانية، فور وصوله إلى ألمانيا، بعد أن تم إبعاده من تركيا، كما أفادت الجمعة وزارة الداخلية في برلين.

واعتقل فور وصوله إلى برلين بموجب مذكرة توقيف أصدرتها ألمانيا كما قال المتحدث باسم وزارة الداخلية في العاصمة.

والرجل المنحدر من ساكس السفلى معروف من الاستخبارات الألمانية بأنه "متشدد" ويشتبه في أنه حاول الذهاب إلى سوريا في ربيع 2019.

وأوقف في تركيا مع ستة من أفراد أسرته بينهم أولاد، وسجن في إزمير.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الفيدرالية إنه لا ينتمي إلى تنظيم الدولة الإسلامية، وقد تم إخلاء سبيل كل أفراد عائلته المرافقين له.

وأفادت مصادر أمنية ألمانية مطلع الأسبوع، أن تركيا أبعدت 10 ألمان بينهم هذا الرجل.

وأثار هذا الموقف قلق المعارضة وأعضاء في حزب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وأكدت الحكومة من جهتها أن هؤلاء الأشخاص قد يوضعون تحت المراقبة.

وذكر أرمين شوستر الأختصاصي في المسائل الأمنية في حزب ميركل المحافظ أن ثلث عدد الألمان ال100 الذين لا يزالون في سوريا يعتبرون "عناصر خطيرة".

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